Auricolari con 4 microfoni e 0 rumore: suono INCREDIBILE (-10€)

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS H2, oltre a risultare comodi da indossare ed in grado di restituire una qualità del suono impareggiabile, garantiscono una lunga durata in fase di utilizzo e rappresentano una delle migliori alternative di scelta per chiunque trascorra molte ore della giornata fuori casa.

Approfitta della promozione, prima che il prezzo torni a salire: acquistali ora su Amazon e, applicando in pagina il coupon con sconto di 10 euro, saranno tuoi con appena 69,99 euro.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS H2 in offerta su Amazon ad un prezzo super conveniente

Il driver ad armatura bilanciata Knowles e il driver dinamico da 8 mm ti offrono un suono eccellente, con bassi ben accentuati ed alti cristallini, potendo contare su una connettività Bluetooth sempre stabile.

A bordo delle cuffiette troviamo quattro microfoni per catturare al meglio la tua voce. Merita attenzione l'algoritmo di cancellazione del rumore cVc 8.0, per eliminare ogni tipo di disturbo esterno e rendere anche le telefonate perfettamente comprensibili. Ottima l'autonomia: ben 5 ore di durata in fase di utilizzo, che si estendono a 20 ore facendo ricorso alla custodia di ricarica.

Un vero best buy, la cui disponibilità potrebbe terminare da un momento all'altro! Metti nel carrello i tuoi auricolari Bluetooth SoundPEATS H2: oltre ad un considerevole risparmio, li riceverai a casa prestissimo e senza spese di spedizione.