Gli utenti che decidono di acquistare degli auricolari Bluetooth non sono tutti uguali perché c’è chi cerca qualità d’ascolto e grande comodità e poi c’è chi invece cerca soltanto un modo per togliersi l’impiccio del cavo degli auricolari senza particolari richieste. Per questi ultimi la qualità è importante ma non essenziale, perché al primo posto ci va il prezzo. Oggi vi vogliamo parlare degli auricolari wireless della Dudios che su Amazon passano al miglior prezzo di sempre, ossia 12,59 euro grazie a un doppio sconto: uno del 30% sul prezzo di listino e un coupon del 40% sul prezzo già scontato.

Auricolari Bluetooth Dudios: caratteristiche principali

Gli auricolari wireless Dudios Tic costano poco, ma non significa che la qualità sia scadente. La loro priorità è quella di semplificare l’ascolto musicale e la gestione delle chiamate, infatti questi auricolari True Wireless consentono di rispondere o terminare le telefonate tramite il comodo comando touch presente sulla capocchia. Gli auricolari wireless Dudios Tic possono possono durare per oltre 4 ore di conversazione e 4/5 ore di riproduzione musicale con una singola carica. Mentre la custodia di ricarica portatile ha una batteria integrata con una capacità di 380 mAh, che fornisce una garanzia di lunga durata della batteria.

Quando si effettuano chiamate telefoniche, la funzione di chiamata binaurale di questi auricolari wireless è progettata per un’esperienza di chiamata naturale. Fornisce un suono stereo eccellente e include anche la riduzione del rumore CVC, così potete rimanere immersi nella vostra musica e rispondere alle telefonate senza interruzioni.

Come è facile notare, insomma, ci sono tutte le caratteristiche essenziali a cui gli auricolari Bluetooth devono rispondere oggigiorno, ma tutto ciò ad un prezzo che scende ben al di sotto di quello di listino: solo 12,59 euro invece di 20,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable