Auricolari Bluetooth Tronsmart Onyx Apex in SUPER SCONTO (-17 euro)

Sei alla ricerca di validi auricolari Bluetooth con sistema di cancellazione del rumore ma non intendi spendere cifre astronomiche? Allora dovresti prendere in seria considerazione i Tronsmart Onyx Apex che, per un breve periodo, potranno essere tuoi ad un prezzo davvero vantaggioso.

Fai la scelta giusta! Acquistali subito su Amazon e, inserendo il codice XBJLA63N durante il pagamento, otterrai uno sconto del 30% grazie a cui pagherai appena 39,19 euro.

Auricolari Bluetooth Tronsmart Onyx Apex: ottima qualità a prezzo stracciato

Gli auricolari wireless di Tronsmart supportano la cancellazione attiva del rumore, in grado di eliminare fino a 28 dB di rumore ambientale a bassa frequenza, offrendo così un suono limpido e privo di disturbi.

Il driver audio da 10 mm contribuisce poi ad un'esperienza d'ascolto qualitativamente ricca e con bassi corposi. Ogni cuffietta gode della tecnologia cVc 8.02, che nel corso delle telefonate restituisce all'interlocutore una voce chiara e comprensibile.

Grazie alla custodia potrai coprire l'intera giornata in tutta tranquillità: oltre 5 ore di ascolto con un singolo ciclo di ricarica rapida, e basteranno appena 10 minuti in carica per utilizzare le cuffiette altri 60 minuti.

Non perdere tempo: metti nel carrello gli eccellenti auricolari Bluetooth Tronsmart Onyx Apex e, oltre a risparmiare circa 17 euro, li riceverai a casa tua in tempi rapidi e con spedizione gratuita.