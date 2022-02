Auricolari Bluetooth TOP in SUPER OFFERTA con ben 2 SCONTI (-20€)

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS Air3 sono particolarmente consigliati per chiunque ricerchi un prodotto che garantisca un'eccezionale qualità audio senza però dimenticare l'ergonomia e la praticità di utilizzo. Il tutto, chiaramente, ad un prezzo più che mai contenuto grazie al doppio sconto disponibile per pochi giorni.

Approfitta della promozione: acquistali ora su Amazon e, con uno sconto iniziale del 20% a cui si aggiunge il coupon con sconto di 8 euro, pagherai appena 47,99 euro con un risparmio di quasi 20 euro.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS Air3 in offerta ad un prezzo super conveniente

I SoundPEATS Air3 possono contare sul contributo dell'ultimo chip Qualcomm QCC3040 e sull'avanzata tecnologia TrueWireless Mirroring: assicurano un audio corposo ed avvolgente che ti lascerà a bocca aperta.

Ogni cuffietta possiede 2 microfoni, utili per catturare la tua voce nel modo più naturale possibile e per diminuire sensibilmente il rumore ambientale. La custodia di ricarica sarà un valido alleato in termini di autonomia, permettendoti un utilizzo in riproduzione fino a quasi 18 ore. Grazie alla funzione di rilevamento in-ear, ti basterà indossare gli auricolari perché questi risultino fin da subito pronti per l'uso.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello i tuoi auricolari Bluetooth SoundPEATS Air3: oltre ad un considerevole risparmio, li riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.