Auricolari Bluetooth per fare sport a prezzo SGRETOLATO (-60%)

Soprattutto se sei uno sportivo, ma non solo, sarai felice di questa offerta che trovi adesso su Amazon con cui puoi risparmiare il 60%. Metti subito nel tuo carrello questi auricolari Bluetooth a soli 23,99 euro, invece che 59,99 euro.

Risparmi ben 26 euro e ti porti a casa delle cuffiette wireless bellissime, perfette per fare attività sportive. Infatti hanno un design che avvolge l’orecchio in modo da essere ancora più stabili. Per cui potrai correre, saltare o fare yoga senza nessun problema. Offrono una notevole autonomia, hanno una bellissima custodia di ricarica, un ottimo suono e una connessione senza latenza.

Auricolari Bluetooth impermeabili ed ergonomici

Questi auricolari wireless sono dotati della tecnologia Bluetooth 5.3 che ti permetterà di avere una portata di trasmissione eccellente fino a 15 m con una bassissima latenza. Si associano rapidamente con i tuoi dispositivi e garantiscono un ottimo suono. Infatti sono dotati di driver da 13,4 mm per un audio HIFI coinvolgente e chiaro. Inoltre sono impermeabili con certificazione IP7.

Anche le chiamate saranno perfette, grazie ai 4 microfoni con cancellazione del rumore. La tua voce si udrà forte e chiara e tu riuscirai a percepire ogni singola frase senza sforzo. La custodia è dotata di un LED che ti permetterà di vedere la batteria residua di ogni auricolare. Godono di un’autonomia enorme di ben 8 ore con una singola ricarica e 48 ore grazie alla custodia. In confezione troverai un set di morbidi auricolari con dimensioni diverse per essere certo di usare quelli più adatti al tuo orecchio e avere così il massimo del comfort.

Questa è davvero un’ottima offerta ma per avvalerti di questo sconto del 60% dovrai essere super veloce. Perciò, senza ulteriori indugi, dirigiti su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth a soli 23,99 euro, invece che 59,99 euro. Se li ordini adesso li riceverai già domani a casa tua senza spese aggiuntive, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.