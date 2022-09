Auricolari Bluetooth SPETTACOLARI con SCONTO coupon del 40%

Oggi voglio parlarti di questi auricolari dal marchio semisconosciuto, che però non deludono le aspettative, anzi offrono molto di più rispetto al loro prezzo. Se vuoi degli auricolari di buona qualità, senza vendere un rene, acquista questi Auricolari Bluetooth QCY a soli 35,99 euro, applicando il coupon.

Design in stile AirPods, custodia di ricarica piccola e leggera e la possibilità di connetterli a due dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro con un semplice tocco. Connessione veloce e stabile, anche a diversi metri di distanza dal dispositivo collegato e ottima autonomia.

Auricolari Bluetooth QCY: tanta tecnologia a un piccolo prezzo

Grazie alla nuova tecnologia Bluetooth 5.2 di cui sono dotati, questi auricolari hanno una connessione incredibilmente stabile e zero latenza. Adatte quindi anche per vedere Film o serie TV, senza fastidiosi ritardi di audio.

Driver dinamico e tecnologia aptX Adaptive per fornire un audio di alto livello, migliorando le basse frequenze, per un suono coinvolgente. Quattro microfoni integrati, per far sì che le chiamate siano nitide e senza interferenze. Ogni auricolare ha due microfoni, uno per catturare la tua voce, e l’altro per ridurre il rumore all’esterno.

Se stai guardando un film con gli auricolari QCY, e nello stesso momento ti arriva una chiamata sul cellulare, non ci sarà bisogno di sconnettere gli auricolari e riconnetterli allo smartphone. Grazie alla doppia connessione potrai, semplicemente con un tocco, passare da un dispositivo all’altro. Hanno un autonomia di 7 ore con una sola ricarica e ben 30 ore totali con la custodia.

