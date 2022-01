Auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueAir2: MEGA OFFERTA (-41%)

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueAir2, per pochissime ore, vengono proposti in offerta a quasi la metà del prezzo: un prodotto che fa della qualità il suo punto forte. Approfitta della promozione: acquistali ora su Amazon e, con uno sconto folle del 41%, pagherai appena 39,09 euro con un risparmio di quasi 27 euro.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueAir2 in offerta ad un prezzo super conveniente

Degno di nota è il sistema di cancellazione del rumore, anche grazie ai 4 microfoni integrati che contribuiscono a rendere sempre chiare e comprensibili le conversazioni telefoniche.

Gli auricolari Bluetooth realizzati da SoundPEATS utilizzano un driver a diaframma bio-composito da 14,2 mm ed un codec aptX per analizzare accuratamente ogni singola sfumatura sonora e restituire un audio ricco ed avvolgente. Ottimi riscontri per quanto riguarda la durata: fino a 5 ore di utilizzo con un singolo ciclo di ricarica, ben 25 ore ricorrendo alla pratica custodia.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello i tuoi auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueAir2: oltre ad un considerevole risparmio, li riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.