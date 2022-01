Auricolari Bluetooth SoundPEATS T2 a PREZZO STRACCIATO (-26 euro)

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS T2, in virtù del vantaggioso rapporto qualità-prezzo, sono particolarmente indicati per chiunque ricerchi un prodotto valido ed efficace senza però spendere una fortuna. Cogli al volo questa opportunità: effettua il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto iniziale del 25% a cui si aggiunge il coupon con sconto di 6 euro, pagherai 53,99 euro con un risparmio di ben 26 euro.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS T2 in offerta con doppio sconto

Le cuffiette si caratterizzano per la presenza di un'unità a bobina mobile da 12 mm, in grado di restituire un suono avvolgente e ricco di dettagli sfruttando la connessione Bluetooth 5.1 MCSync a basso consumo energetico.

Gli auricolari SoundPEATS T2 possono contare su un'avanzata tecnologia di cancellazione attiva del rumore ambientale: una riduzione fino a 30 dB che ti garantirà la giusta concentrazione per goderti al massimo film, musica, video e telefonate senza alcun disturbo esterno. Nessun problema di autonomia: sarà sufficiente un singolo ciclo di ricarica per utilizzare gli auricolari Bluetooth fino a 10 ore consecutive. Grazie alla pratica custodia di ricarica otterrai fino a 30 ore totali e non dimenticare il sistema di ricarica rapida tramite ingresso USB di tipo C.

Affrettati prima che la promozione termini, metti nel carrello i tuoi auricolari Bluetooth SoundPEATS T2: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa, li riceverai a casa subito e con spedizioni totalmente gratuite.