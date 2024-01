Auricolari Bluetooth Soundcore SCONTATISSIMI, ora solo 20€

Se vuoi avere delle cuffiette wireless di qualità spendendo il meno possibile devi assolutamente dare un’occhiata a questa promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari wireless Soundcore a soli 20,99 euro, invece che 34,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Con queste cuffiette senza fili chiamate e musica saranno sempre al top e puoi indossarle per tutto il giorno perché sono comode a hanno una mega batteria. E poi oggi puoi avvalerti di un ribasso del 14%, più un ulteriore sconto del 30% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare tantissimo.

Auricolari Bluetooth Soundcore: economici ma di qualità

Sicuramente il prezzo è quello che più risalta degli auricolari Bluetooth Soundcore, ma non è l’unica cosa interessante. Infatti possiamo anche notare driver da 10 mm con bassi potenziati che offrono un suono eccellente e senza distorsioni. La connettività Bluetooth 5.3 garantisce una connessione perfettamente stabile e senza latenza.

Hanno comodi inserti in silicone che isolano bene dal rumore esterno e rimangono stabili nelle orecchie senza dare fastidio. Tramite l’app dedicata puoi personalizzare il suono con 22 impostazioni diverse. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX5, per cui le puoi usare per fare sport. E godono di una batteria che dura per 10 ore con una sola ricarica e 30 ore grazie alla custodia.

Insomma sono un vero affare da non lasciarsi sfuggire. Per cui fiondanti su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Soundcore a soli 20,99 euro, invece che 34,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.