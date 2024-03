Auricolari Bluetooth Philips a PREZZO REGALO, solo 24€ su Amazon

Se fai alla svelta oggi puoi avere delle cuffiette wireless meravigliose a un prezzaccio. Dunque prima che non siano più disponibili corri su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Philips a soli 24,99 euro, invece che 49,99 euro.

Non ci sono errori di scrittura e non stai sognando, sei però di fronte a uno sconto del 50% che taglia il prezzo e ora puoi fare un vero colpaccio. Però devi essere svelto o finirà tutto prima che te ne accorga.

Auricolari Bluetooth Philips a prezzo ridicolo

Chiaramente in questo momento è il prezzo a far brillare gli occhi ma non è tutto fumo. Queste sono delle cuffiette wireless veramente molto belle. Hanno una super batteria che ti permette di tenerli alle orecchie per 6 ore con una sol ricarica e 18 ore con la custodia. Sono comodissimi, grazie a degli inserti in silicone morbido che isolano anche dal rumore esterno.

La resistenza all’acqua con certificazione IPX4 li rende perfetti da usare anche mentre fai attività sportiva. Hanno driver da 6 mm per un suono potente ed equilibrato. Inoltre i microfoni interni captano la tua voce e la restituiscono al meglio a chi ti ascolta.

Non ci sono dubbi, a una cifra del genere sono l’affare del giorno. Dunque dirigiti immediatamente su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Philips a soli 24,99 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.