Auricolari Bluetooth perfetti per lo sport con DOPPIO SCONTO

Gli auricolari Bluetooth in promozione su Amazon sono davvero interessanti. Se sei un tipo sportivo non puoi farne a meno visto che sono stati creati appositamente per questa esigenza. Li agganci alle tue orecchie e tac: via con gli allenamenti più sfrenati.

Grazie al doppio sconto puoi farli tuoi a soli 22,99€, un prezzo veramente fantastico se consideri che lo sconto ammonta a quasi trenta euro. Le spedizioni, inoltre, non solo sono gratuite per tutti ma avvengono anche in soli due giorni per i Membri Prime.

Auricolari Bluetooth: una vera bestia di dispositivi

Gli Auricolari Bluetooth di Donerton sono fantastici in tutto e per tutto. Ovviamente impermeabili ti permettono di allenarti e fare i movimenti più bruschi senza aver paura di perderne uno per strada. Inoltre hanno un estetica veramente accattivante e originale.

Sono dotate di comode punte in silicone così li adatti al tuo padiglione senza se e senza ma. In confezione ne trovi di diverse misure per il massimo del comfort. Le alette sono molto comode e non creano quell'irritante fastidio che molte altre della categoria portano con loro.

In merito alla riproduzione non posso dirti nulla: è di ottima qualità. Sono altresì dotate di microfono così nel caso le sfrutti anche per effettuare le telefonale, le quali vengono in ottima qualità grazie alla cancellazione del rumore.

Infine ti faccio sapere che non solo hai a disposizione i controlli touch che tornano utilissimi, ma anche una batteria portentosa con cui passare ore e ore all'insegna della musica.

Acquista subito i tuoi auricolari Bluetooth su Amazon a soli 22,99€. Attiva il coupon per ottenere questo prezzo fantastico. Le spedizioni sono gratuite anche per i clienti standard se opti per quelle presso i punti di ritiro. Se invece sei abbonato Prime, sappi che nel giro di 48 ore le riceverai a casa.