Gli auricolari Bluetooth Mpow MBits S oggi sono in offerta su Amazon a 19,24 euro, una promozione che permette di risparmiare oltre 5 euro per alcune tra le cuffie economiche di più alta qualità presenti in commercio.

Auricolari Bluetooth Mpow MBits S: caratteristiche principali

Mpow vende diversi prodotti audio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, il modello in offerta oggi è dotato di Bluetooth 5.0 e si connette allo smartphone senza il bisogno di scaricare alcuna applicazione. La custodia ricarica gli auricolari fino a 4 volte, per un’autonomia complessiva di oltre 35 ore con la possibilità di utilizzare i Mpow MBits S per circa 2 ore con soli 15 minuti di ricarica grazie alla Type-C rapida.

Questi auricolari Bluetooth Mpow MBits S sono ottimi per effettuare chiamate o ascoltare musica mentre si fa sport, tramite il pulsante è possibile comandare la riproduzione musicale e rispondere o declinare le telefonate in arrivo. Tramite una pressione prolungata viene richiamato l’assistente vocale predefinito dello smartphone.

Una caratteristica importante per chi fa sport all’aperto è l’impermeabilità, la resistenza agli schizzi d’acqua e al sudore è certificata secondo gli standard IPX8. Le cuffie Bluetooth possono essere utilizzate senza preoccuparsi di eventuale pioggia o sudore eccessivo.

Oggi le Mpow MBits S sono disponibili in offerta su Amazon a 19,24 euro. Non manca la spedizione Prime, con consegna gratuita garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable