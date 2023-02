Auricolari Bluetooth leggeri come una piuma: prezzo BOMBA su Amazon

Se stai cercando degli auricolari Bluetooth leggeri, sei nel posto giusto. La comodità sta nelle piccole dimensioni, unite ad un design particolare e a una qualità rarissima sul mercato. Se cerchi il meglio per le tue orecchie, che sia per telefonare o ascoltare buona musica, prova gli Auricolari Bluetooth Stick di Nothing al prezzo di €99,99 su Amazon.

Auricolari Bluetooth: leggeri come mai prima d’ora

Dalla forma ergonomica, gli Auricolari Bluetooth si adattano facilmente alla forma e dimensione delle tue orecchie. Questi Ear Stick sono piccoli e maneggevoli, e pesano soltanto 4,4 g. Non ti sembrerà nemmeno di averli alle orecchie, e sarai immerso nell’atmosfera che desideri grazie ad una qualità audio incredibile. Possiedono infatti uno dei driver più sensibili sul mercato. Il software intelligente rileva la perdita di bassi quando indossi gli auricolari, ed imposta l’equalizzazione dei suoni ad un livello ottimale. Il microfono incorporato utilizza la tecnologia Clear Voice, che ti consente di effettuare chiamate senza alterare la tua voce. Se gli Ear Stick sono così piccoli, non c’è il rischio di perderli? Decisamente no, grazie alla nuovissima funzione “Trova i miei auricolari” disponibile su Nothing App X.

Con una sola ricarica, puoi telefonare per 12 ore consecutive. Le Ear Stick Nothing sono ideali anche per l’ascolto di musica: ti garantiscono 7 ore di ascolto ininterrotte. La custodia protettiva ha dei tempi di ricarica brevissimi, tramite USB-C, e possiede un design unico, inconfondibile rispetto a tutti gli altri auricolari wireless. Per iniziare ad usare le tue nuove cuffie, ti basta collegarle al tuo smartphone Android tramite Fast Pair. Puoi anche personalizzare i tuoi nuovi auricolari grazie all’app ufficiale. Puoi cucire su misura ogni singolo gesto, nonché modificare manualmente le impostazioni EQ: i livelli di frequenza bassa, media e alta.

Leggerezza e comodità, con un rapporto qualità prezzo imbattibile. Acquista i nuovi Auricolari Bluetooth Stick di Nothing al prezzo di €99,99 e goditi musica e chiamate come mai prima d’ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.