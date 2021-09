Auricolari Bluetooth impermeabili a meno di 30€: UNA BOMBA!

Il mercato fornisce una vasta possibilità di scelta quando si tratta di auricolari Bluetooth, ma ad un prezzo inferiore ai 30 euro difficilmente riuscirai ad individuare un prodotto tanto completo ed oltretutto con certificata impermeabilità da utilizzare anche in giornate di intensa pioggia.

Cogli al volo questa occasione: acquistali subito su Amazon e pagherai solamente 29,99 euro con spese di spedizione gratuite.

Ottimi auricolari Bluetooth ad un prezzo imbattibile

Questi interessantissimi auricolari Bluetooth si caratterizzano per dimensioni di appena 49 x 26 x 60 mm. In confezione troverai anche 3 paia di gommini con misure differenti per ottenere la massima comodità nelle tue orecchie.

La connettività Bluetooth 5.0 garantisce una trasmissione stabile, oltre ad una perfetta sincronizzazione del suono con filmati e musica riprodotti dal dispositivo abbinato. La presenza dei touchpad su entrambe le cuffiette ti darà modo di interagire efficacemente con la riproduzione musicale, le chiamate telefoniche e l'assistente vocale.

L'implementazione dei driver compositi da 7mm genera un suono ricco e corposo. A bordo di queste cuffiette wireless agiscono 4 microfoni con tecnologia di cancellazione del rumore, in grado di assicurare una fruizione dell'audio priva di qualunque disturbo ed una riproduzione della voce nitida e fedele per i tuoi interlocutori.

Eccellenti riscontri per quanto riguarda l'autonomia: potrai utilizzare gli auricolari Bluetooth fino per ben 5 ore consecutive grazie ad un singolo ciclo di ricarica tramite ingresso USB-C. Fruendo poi della custodia di ricarica compatta potrai beneficiare di una durata totale di 20 ore.

Cosa aspetti? Metti nel carrello questi incredibili auricolari Bluetooth, il prezzo potrebbe tornare a salire rapidamente.