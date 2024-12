Auricolari Bluetooth di Xiaomi in offerta a 12,99 euro su Amazon | BEST BUY

Per chi è alla ricerca di auricolari Bluetooth dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dalle Redmi Buds 6 Active. Le cuffie true wireless di Xiaomi, infatti, sono disponibili con un prezzo scontato di 12,99 euro grazie all’offerta in corso su Amazon.

La promo in questione è ancora più interessante considerando il fatto che gli auricolari sono venduti e spediti direttamente da Amazon. Si tratta di un nuovo prezzo minimo storico per questo modello della gamma di indossabili di Xiaomi. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active: tanta qualità a prezzo contenuto

Le Redmi Buds 6 Active possono garantire ottime prestazioni con una spesa davvero ridotta. Tra le specifiche troviamo un driver dinamico da 14,2 mm oltre a un sistema a due microfoni per la riduzione del rumore durante le chiamate.

Da segnalare anche una funzione che permette di sfruttare la cancellazione del rumore del vento, fino a 4 m/s. Gli auricolari, inoltre, sono personalizzabili, con la possibilità di gestirne le caratteristiche e il funzionamento tramite l’app Xiaomi Earbuds. Da segnalare anche un’ottima autonomia, con circa 30 ore di utilizzo considerando una carica completa e la carica aggiuntiva della custodia.

Per sfruttare l’offerta di Amazon e acquistare le Redmi Buds 6 Active con un prezzo scontato di 12,99 euro basta premere sul box qui di sotto. Gli auricolari sono venduti e spediti da Amazon.