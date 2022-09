Auricolari Bluetooth con custodia di ricarica power bank a 16€

Gli auricolari sono uno strumento indispensabile per chi fa sport e vuole ascoltare la sua musica preferita o per chi lavora e deve avere le mani libere mentre risponde a una chiamata. Se sei alla ricerca di un buon prodotto, ma che non costi una fortuna sei nel posto giusto.

Su eBay, il colosso dello shopping online, metti nel carrello questi fantastici auricolari Bluetooth con custodia di ricarica a soli 16,95 euro. Si tratta di un ottimo prezzo, ma non lasciarti tradire dal fatto che sia così basso. Infatti, oltre al risparmio anche la qualità è assicurata.

La loro particolarità è che la custodia di ricarica è anche un prezioso e pratico power bank per ricaricare qualsiasi tuo dispositivo. In altre parole, non solo terrà cariche e pronte all’uso le tue nuove cuffie wireless, ma potrà anche dare l’energia necessaria per allungare la durata del tuo smartphone.

Auricolari Bluetooth 2 in 1: custodia di ricarica e power bank in un’unica soluzione

Oggi stesso su eBay fai l’affare del giorno. Metti nel carrello gli auricolari Bluetooth 2 in 1 a soli 16,95 euro. Non solo potrai ascoltare la tua musica preferita o effettuare chiamate a una qualità eccezionale, ma avrai anche a disposizione un pratico e utilissimo power bank.

Sì, perché la custodia di ricarica non solo manterrà efficienti queste cuffie wireless, ma garantirà anche una carica extra per i tuoi dispositivi mobili in caso di emergenza. Basterà collegare il tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro device e come per magia incomincerà a ricaricarsi.

La custodia di ricarica power bank ha una capacità di 2600 mAh. Niente male vero? Non dovrai più vivere con la preoccupazione che la batteria del tuo smartphone ti abbandoni da un momento all’altro per il suo utilizzo intensivo. E poi pensa, con un solo prodotto hai due vantaggi: auricolari e power bank!

Non perderti questa occasione. Acquista subito gli auricolari Bluetooth con custodia di ricarica power bank a soli 16,95 euro. Questa offerta la trovi solo su eBay, il colosso dello shopping online. Spedizione veloce gratuita.

