Auricolari Bluetooth con riduzione del rumore, per 14€ sono REGALATE

Un paio di auricolari Bluetooth che costano veramente poco ma fattelo dire, sanno stupire nonostante non potrebbero essere la tua prima scelta. Se vuoi sperimentare questo genere di wearable non te le lasciare scappare: perfette sia per telefonate che ascolto, hanno anche la riduzione del rumore.

Auricolari Bluetooth di cui non fare a meno: prezzo piccolo ma tanto potenziale

Comode perché non hanno la classica forma allungata, sono poco sporgenti e non ti danno assolutamente fastidio. Anzi, colgo immediatamente la situazione per dirti che sono anche waterproof dunque le puoi indossare anche in allenamento senza paura di poterle rovinare.

Con Bluetooth avanzato le colleghi all’istante al tuo smartphone o a un altro dispositivo a scelta ed hai connessioni stabili, a bassa latenza e che non ti fanno fare attacca e stacca.

Microfoni integrati e riduzione del rumore per ascoltare, parlare e registrare note vocali a quantità. Naturalmente hai a portata di dito anche i controlli touch per gestire la riproduzione o le chiamate senza dover tirare fuori lo smartphone.

Ultima chicca è la custodia di ricarica con display integrato che ti mostra l’energia residua. Hai 24 ore di autonomia complessive mentre con una sola carica, gli auricolari funzionano fino a 4 ore consecutive.

