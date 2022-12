Auricolari Bluetooth a buon prezzo? Questi costano MENO di 20€

Se vuoi degli auricolari senza spendere un patrimonio allora l’offerta che sto per segnalarti è sicuramente perfetta per te. In questo momento puoi beneficiare di uno sconto del 67% e mettere nel tuo carrello questi auricolari Bluetooth a soli 19,98 euro, invece che 59,99 euro.

Perché spendere un sacco di soldi solo per dire di avere un certo brand piuttosto che un altro? Con queste cuffiette wireless non rimarrai assolutamente deluso e avrai un notevole risparmio. Godono di una connessione stabile e senza latenza, sono impermeabili e hanno una bellissima custodia con un display LED che indica la durata della batteria. Sicuramente in questo momento sono un’ottima scelta.

Auricolari Bluetooth per musica e chiamate eccezionali

Sia che tu voglia acquistarli per ascoltare la tua musica preferita o più che altro per fare chiamate quando sei in macchina o altrove, questi auricolari wireless sono perfetti. Godono della tecnologia Bluetooth 5.2 che ti garantisce una connessione stabile fino a 15 m e si associano ai tuoi dispositivi in un istante.

Sono dotati di driver dinamici da 13 mm che offrono un suono di alta qualità e che ti permetterà di apprezzare i brani delle tue playlist. Pesano solo 3,2 g ciascuno e anche la custodia di ricarica pesa solo 28 g. Questo ti permetterà di portarli ovunque. Inoltre sono impermeabili con certificazione IP7, quindi ottimi anche per fare sport. Godono di un’autonomia fino a 7 ore con una singola ricarica e possono durare fino a 35 ore grazie alla custodia.

Sicuramente a questo prezzo non potrai trovare qualcosa di meglio. È assolutamente un’offerta da non perdere. Per riuscire ad avvalertene dovrai essere rapido, per cui vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth a soli 19,98 euro, invece che 59,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

