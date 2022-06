Auricolari Bluetooth 5.3: controlli touch, impermeabili, PAZZESCHI

Un paio di auricolari Bluetooth superlativi, non potrai più farne a meno uno volta che li avrai provati. Sono perfetti sia se hai Android che iOS perché completamente compatibili con entrambi. Li metti alle orecchi e godi di tutti i vantaggi che ti offrono, i quali sono veramente tanti.

Te li consiglio non solo perché sono eccezionali ma anche perché sono in promozione su Amazon, quindi concludi un affare pazzesco. Collegati al volo e spunta il coupon per pagarli appena 17,99€.

Le spedizioni? Non te ne devi curare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Auricolari Bluetooth e che dirti: sono praticamente perfetti

Non solo hanno delle caratteristiche eccezionali, ma quando li utilizzi finisci per amarli perché sono comodissimi e leggeri oltre ad essere stabili e potertici allenare insieme. In fin dei conti sono completamente impermeabili quindi non hai problemi né con acqua né con sudore.

Come ti dicevo, puoi utilizzarli sia con Android che con iOS senza limitazioni. Grazie al Bluetooth 5.3 di cui sono dotati, si connettono e ti puoi anche allontanare: loro manterranno il segnale in perfette condizioni.

Audio spettacolare con dettagli udibili in tutti i loro particolari e microfoni a portata di mano per parlare ore e ore al telefono senza paura. Per gestire tutte le varie impostazioni non hai bisogno di tirare lo smartphone fuori perché ci sono i controlli touch.

In totale hai a portata di mano 32 ore di riproduzione musicale, con una sola carica vai avanti per 8 ore filate senza problemi quindi ottime anche sotto questo punto di vista.

Che altro dirti, sono praticamente eccezionali.

Collegati proprio ora su Amazon e spunta il coupon, ti porti a casa questi auricolari Bluetooth con soli 17,99€ e non ci pensi più. Le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.