Auricolari Bluetooth 40 ore con controlli touch e display LED (19€)

Se durante la Festa delle Offerte Prime non hai trovato l’affare più soddisfacente non pensare di non avere altre possibilità. Per un paio di auricolari Bluetooth hai sempre tanta scelta ed oggi ti svelo uno dei migliori affari che potresti concludere.

Proprio su Amazon sono andate in sconto delle wearable di ultima generazione. Non hanno un grande marchio conosciuto dietro, ma sono perfette. Le porti a casa non con uno ma con due sconti: spunta il coupon e falle tue a soli 19€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Auricolari Bluetooth promossi a pieni voti: economici ma completi

Spendi poco ma hai tanto di cui andare fiero. Non sono quelli che hai visto in negozio o in pubblicità eppure questi auricolari Bluetooth non hanno niente in meno di modelli ben più blasonati. Con un solo gesto li abbini al tuo smartphone Android o iOS e funzionano alla perfezione.

Pensa che li indossi e sono comodi, stabili e soprattutto leggeri. Visto che sono impermeabili puoi anche usarli durante l’allenamento senza paura di rovinarli o perderli.

Audio ottimo, microfoni HD e cancellazione del rumore per un risultato cristallino sotto ogni punto di vista. Ascolta musica, goditi lo streaming e parla al telefono ore e ore senza mai avere problemi.

Per gestire la riproduzione musicale puoi optare per i controlli a sfioro così non devi tirare fuori lo smartphone ogni due per tre. E se tutto questo non ti basta, lasciati stupire dalla batteria che ti regala 40 ore di utilizzo. Sulla custodia hai anche un display LED che ti fa sapere le percentuali residue.

Cosa aspetti? Collegati su Amazon e acquista immediatamente i tuoi Auricolari Bluetooth a soli 19€ con il coupon che spunti in pagina.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.