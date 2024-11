Auricolari Beats a metà prezzo: tanta potenza per ben 24 ore di musica

Proseguono le offerte del Black Friday su Amazon e gli auricolari Bluetooth Beats Studio Buds rappresentano un’opzione imperdibile per chi desidera un audio di qualità eccellente, abbinato a un design ergonomico e resistente. Progettati per offrire un’esperienza sonora potente ed immersiva, questi auricolari sono perfetti sia per ascoltare le tue playlist preferite e sia per effettuare chiamate, grazie alla nitidezza del suono ed alla qualità dei microfoni. Il design solido ma confortevole li rende ideali per un ascolto prolungato, contando sulla potente batteria a bordo: ore ed ore di musica senza affaticare le orecchie.

Grazie all’Amazon Black Friday, oggi puoi averli ad un prezzo straordinario: con uno sconto enorme del 50%, la spesa crolla a soli 94 euro, rispetto ai 189 euro di partenza. Ordinali adesso, prima che la promozione termini.

Auricolari Beats Studio Buds a prezzo stracciato

Un punto di forza degli auricolari Beats Studio Buds è la possibilità di scegliere tra due modalità di ascolto: la cancellazione attiva del rumore (ANC), che elimina completamente i suoni esterni, e la modalità Trasparenza, ideale per chi vuole comunque percepire l’ambiente circostante. Inoltre, i copriauricolari in tre misure garantiscono una vestibilità su misura, rendendo queste cuffiette confortevoli anche durante le lunghe sessioni di utilizzo.

La custodia di ricarica, pratica e compatta, estende l’autonomia degli auricolari fino a 24 ore: un dettaglio importante per chi è sempre in movimento. La connessione Bluetooth di Classe 1 offre un segnale stabile ed un’ampia portata, mentre i microfoni avanzati assicurano la massima chiarezza per le chiamate e per i comandi vocali. Infine, la certificazione IPX4 garantisce resistenza all’acqua ed al sudore, permettendo l’uso anche mentre ci si allena o in giornate di pioggia.

Non lasciarti sfuggire quest’opportunità unica: metti subito nel carrello gli auricolari Beats Studio Buds a metà prezzo grazie all’Amazon Black Friday e potrai riceverli a casa nel giro di qualche giorno, senza pagare la spedizione.