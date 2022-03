Auricolari ASSURDI: durano giorni interi, per averli ti bastano 36€

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueCapsule, nonostante il prezzo di vendita estremamente contenuto, mettono al tuo servizio numerosi vantaggi e funzionalità che difficilmente troveresti a bordo di prodotti della concorrenza in questa fascia di mercato: pulsanti touch, lunga durata della batteria ed una qualità dell'audio ineccepibile con bassi potenziati. Il tutto unito ad una notevole comodità dopo averli indossati: nessuna stanchezza, anche dopo ore di utilizzo.

Non perdere questa ghiotta occasione, prima che il prezzo torni a salire: completa l'ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto iniziale del 7% a cui si aggiunge il coupon con sconto di 6 euro da spuntare in pagina, pagherai solamente 36,99 euro.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueCapsule in offerta su Amazon ad un prezzo irripetibile

La connettività Bluetooth 5.0 assicura una trasmissione sempre stabile e perfettamente sincronizzata. Potrai interagire con chiamate e contenuti multimediali sfruttando i pratici comandi touch.

Libertà di scelta nell'utilizzare gli auricolari contemporaneamente, per un audio in modalità stereo, o solamente uno per garantirti maggiore concentrazione mentre sei alla guida. La custodia di ricarica ti consentirà non solo di portare le cuffiette sempre con te ma metterà a disposizione ben 10 cicli di carica, grazie ad una capiente e performante batteria da 800 mAh con cui coprire agevolmente l'intera giornata.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello i tuoi auricolari Bluetooth SoundPEATS TrueCapsule: oltre ad un notevole risparmio di spesa, li riceverai a casa in tempi rapidi.