Auricolari Anker Soundcore P30i, che prezzo! Con il coupon sono regalati

Questi ottimi auricolari TWS firmati Anker Soundcore sono in offerta su Amazon ad un prezzo davvero interessante. Il loro colore celeste è carinissimo e la qualità del suono è impressionante. Oggi gli Anker Soundcore P30i sono tuoi a solamente 42€, grazie al coupon sconto del 15%.

Le Soundcore P30i sono dotate di driver da 10 mm e della tecnologia BassUp, che potenzia i bassi per un suono ricco e immersivo. Queste cuffie offrono anche la cancellazione attiva del rumore che può ridurre il rumore ambientale fino a 42 dB, rendendole efficaci anche nei luoghi più rumorosi, come palestre e treni.

Le P30i supportano Bluetooth 5.4, garantendo una connessione stabile e affidabile. La funzione di connessione multipoint permette di collegare le cuffie a più dispositivi contemporaneamente, facilitando il passaggio tra di essi senza problemi. La batteria offre un’autonomia impressionante: fino a 45 ore con l’ANC disattivato e fino a 30 ore con l’ANC attivato. Ovviamente il dato è complessivo e copre sia l’autonomia degli auricolari che quella extra offerta dal case di ricarica.

Sempre parlando del case di ricarica, Anker se n’è uscita con una trovata piuttosto simpatica: la custodia può anche essere utilizzata come stand per il tuo smartphone, in modo da tenerlo in orizzontale su un tavolo per guardare video e altri contenuti senza doverlo tenere in mano. E’ una cosa in più che può tornare sicuramente molto utile.

Nel complesso, sono degli ottimi auricolari con caratteristiche estremamente solide. Non perdere questa offerta: acquista subito gli auricolari Soundcore P30i ad un ottimo prezzo!