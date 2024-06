Auricolari AirPods 2ª Generazione in sconto di 50€

Siamo finalmente arrivati al periodo del red Friday che, inutile dirlo, regala tantissimo sconti eccellenti per un brevissimo periodo di tempo. Tra le offerte da non farti scappare, specie se stai cercando un nuovo paio di auricolari a un prezzo FOLLE, vanno menzionati gli AirPods 2ª Generazione in sconto di ben 50€ rispetto al prezzo solito. Ovvero, potrai giudicarteli ad appena 99,

99€ invece di ben 149,99€! Un’occasione davvero imperdibile finché è attiva.

Prezzo TOP per gli auricolari AirPods 2ª Generazione, solo per poco!

Gli AirPods di seconda generazione rappresentano una notevole evoluzione nel mondo degli auricolari wireless, distinguendosi per le loro caratteristiche avanzate e l’eccezionale qualità audio. Una delle qualità più evidenti è la facilità di connessione e configurazione con i dispositivi Apple, grazie al chip H1 progettato da Apple. Questo chip permette una connessione Bluetooth più veloce e stabile, riducendo al minimo i tempi di latenza e garantendo una sincronizzazione perfetta con i tuoi dispositivi.

Un’altra caratteristica distintiva è l’accesso a Siri senza l’uso delle mani. Basta dire “Ehi Siri” per attivare l’assistente vocale e gestire facilmente la riproduzione musicale, effettuare chiamate, ottenere indicazioni e molto altro ancora, tutto senza dover prendere il telefono. Da menzionare anche che gli AirPods 2 offrono anche una qualità del suono superiore, con un suono chiaro e ricco, ottimizzato per assicurarti un’esperienza di ascolto immersiva sia durante la musica sia durante chiamate di lavoro o con amici e parenti.

La comodità d’uso è ulteriormente migliorata dalla custodia di ricarica wireless, che permette di ricaricare gli auricolari semplicemente appoggiandoli su una base di ricarica compatibile con lo standard Qi. Inoltre, la custodia stessa può conservare fino a 24 ore di carica, garantendo che gli AirPods siano sempre pronti all’uso. Anche la durata della batteria è notevole: una singola carica offre fino a 5 ore di ascolto e fino a 3 ore di conversazione, con la possibilità di ottenere fino a 3 ore di ascolto o 2 ore di conversazione con una ricarica rapida di soli 15 minuti.

Il design ergonomico e leggero degli AirPods 2 li rende comodi da indossare per lunghi periodi, mentre i sensori ottici e gli accelerometri di movimento lavorano insieme per rilevare quando sono nelle orecchie, mettendo automaticamente in pausa la musica quando vengono rimossi! Acquistali subito, finché sono in super sconto di ben 50 Euro grazie al Red Friday!