Siete in cerca di un paio di True Wireless economiche e potenti? Le 1More sono in offerta su Amazon a soli 29,99 euro grazie alla promozione del 50% sul prezzo di listino. Ricordiamo che grazie ad Amazon le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

1More: gli auricolari wireless economici e potenti

Gli auricolari wireless della 1More sono capaci di passare inosservati grazie alla loro conformazione In Ear. Sono dotati di un driver dinamico composito in titanio con cui riescono a riprodurre un suono di qualità caratterizzato da bassi potenti e toni alti setosi. Basta indossarle per ascoltare le tracce audio così come sono state pensate dagli artisti.

Attraverso il Chip Qualcomm con compatibilità aptX e AAC, le true wireless garantiscono connessioni stabili e ottimizzate grazie anche al supporto alla connettività Bluetooth 5.0. Degna di nota è la qualità che assicurano anche in fase di chiamata. Attraverso i microfoni integrati, la voce viene resa cristallina e nitida per chi ascolta ed è presente anche la cancellazione del suono ambientale.

Il case che funziona altresì da custodia di ricarica garantisce un'autonomia complessiva di 24 ore. Le cuffie, a ogni modo, hanno una loro autonomia di 6.5 ore. Sono sufficienti 15 minuti di ricarica per ottenere 3 ulteriori ore di riproduzione musicale. La sensibilità al tocco, infine, permette di gestire la riproduzione musicale con un solo tap sugli auricolari. Potete anche richiamare l'assistente intelligente, rispondere o riattaccare una telefonata e, ancora, regolare il volume.

Potete acquistare le true wireless del marchio 1More a soli 29,99 euro collegandovi a questo indirizzo. Acquistate gli auricolari oggi e riceveteli in meno di 48 ore grazie all'abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

