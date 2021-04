Gli auricolari Aukey true wireless sono in offerta su Amazon a soli 24,99€. Il coupon di 15€ disponibile rende l’acquisto un vero e proprio affare.

Disponibili per le spedizioni veloci e gratuite, le cuffie vengono spedite in tutta Italia.

Ricorda di spuntare la casella del coupon per ottenere lo sconto.

Aukey: auricolari true wireless adatti a chi pratica sport

Il design appositamente studiato per rendere l’utilizzo adatto a chi fa sport rende gli auricolari Aukey perfetti per chi ama correre e tenersi in allenamento. La loro colorazione nera gli dona un tocco in più e li fa passare inosservati quando indossati.

Di tipologia In Ear, le wearable si adattano perfettamente al padiglione auricolare risultando confortevoli. Le alette collocate come estensioni accompagnano l’intero auricolare nel retro dell’orecchio assicurandolo e stabilizzandolo.

Il suono erogato è degno di nota in quanto gli altoparlanti permettono una riproduzione musicale equilibrata. I bassi suonano potenti mentre i toni alti suonano chiari.

Il loro essere impermeabili e certificati IPX8 è da non sottovalutare in quanto non solo sono resistenti all’acqua, ma anche al sudore. Gli allenamenti più intensi non provocheranno alcun danno.

Altra caratteristica degna di citazione è la durata della batteria. Grazie al case di ricarica, le wearable raggiungono un’autonomia di 35 ore. Una sola carica consente un ascolto di sette ore interrotte.

In confezione, inoltre, sono inclusi sia il cavo di alimentazione USB C che delle punte auricolari di diverse misure per personalizzare l’esperienza.

Gli auricolari true wireless di Aukey dedicati allo sport sono in promozione a soli 24,99€ su Amazon. Attiva il coupon di 15€ per ottenere lo sconto in carrello. La promozione è valida fino al 9 maggio 2021. Le spedizioni, invece, sono veloci per i clienti Prime e gratuite anche per chi effettua il primo acquisto.

