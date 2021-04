Sei in cerca di un paio di auricolari true wireless? Quelli prodotti da Aukey sono in offerta su Amazon a soli 28,98€. Il ribasso del 15% viene reso ulteriormente conveniente da un coupon di 5€ con cui effettuare l’acquisto a prezzo stracciato.

Aukey: perché scegliere questi auricolari true wireless

Dal design semplice, gli auricolari Semi In Ear di Aukey si presentano eleganti in questa loro colorazione nera. Ricordanti i dispositivi di Apple, questi non hanno nulla da invidiare ai loro fratelli più costosi.

Grazie alla loro forma altamente ergonomica possono essere utilizzati e indossati da chiuse senza mai provare fastidio. La leggerezza con cui sono connotate, inoltre, rende le wearable confortevoli anche per utilizzi prolungati.

I driver da 13 millimetri assicurano una resa sonora di alta qualità: il suono, infatti, viene erogato in modo equilibrato senza rinunciare ai bassi corposi e agli alti chiari. Degno di nota è l’implementazione di un sensore a infrarossi che individua automaticamente se l’auricolare è indossato. Ogni qual volta verrà rimosso dall’orecchio, la riproduzione andrà automaticamente in pausa.

Il Bluetooth 5.0 assicura una connessione stabile con qualunque dispositivo si voglia utilizzare. È sufficiente accoppiare le cuffie una sola volta per poterle utilizzare infinitamente. La connessione, infatti, avviene automaticamente a seguito del primo utilizzo.

Degna di nota è la batteria che vanta un’autonomia complessiva di venti ore. Non sono da trascurare i controlli con cui gestire la riproduzione dei contenuti direttamente dagli auricolari:

un doppio tocco fa rispondere o terminare una chiamata o mette in pausa e play la musica;

un tocco prolungato rifiuta una chiamata;

un tocco e una pressione di 2 secondi sul sinistro fa tornare alla traccia precedente;

un triplo tocco attiva l’assistente vocale.

un tocco e una pressione di 2 secondi sul destro fa andare alla traccia successiva.

Queste wearable, infine, godono di certificazione IPX6.

