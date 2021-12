Auguri di Natale su WhatsApp: le migliori frasi da inviare durante le feste

Mancano ormai pochissime ore al Natale: fervono i preparativi per il cenone della vigilia e, come di consueto, c'è chi entra in uno stato di profonda crisi pensando agli immancabili messaggi di auguri da inviare a parenti, amici e colleghi tramite WhatsApp. Niente paura: le frasi che condivideremo di seguito potrebbero fare al caso vostro.

I migliori messaggi di auguri da scrivere su WhatsApp a Natale

Mettetevi comodi e fate la vostra scelta:

“Che questo Natale porti con sé un po' di ritrovata serenità, con l'augurio di tornare presto a sorridere e lasciarci avvolgere da un abbraccio infinito.”

“Spero che la magia del Natale riempia di gioia ogni angolo del tuo cuore e della tua casa, ora e per sempre.”

“Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Tanti auguri di buon Natale.”

“Che lo spirito del Natale ti accompagni anche per tutto il 2022, ti stringo forte, auguri sinceri.”

“Possa lo scintillio e la gioia del Natale riempire il tuo cuore. Ti auguro delle feste ricche di amore e felicità.”

“Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero tanta gioia, felicità e amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile. Auguri di buone feste.”

“Gli auguri più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che rivolgo a te! Buon Natale.”

“Il Natale è la festa che più di ogni altra ci fa pensare alla famiglia. Per questo ti sento particolarmente vicino e desidero augurarti di trascorrere questi giorni di festa in serenità assieme ai tuoi cari. Buon Natale.”

“Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa farti è che sia Natale ogni giorno.”

“Con infinito affetto ti auguro il più bel Natale che tu possa desiderare.”

Terminiamo con un po' di sano cringe, grazie agli immacabili… oooh… rullo di tamburi:

“Auguri di buon Natale a te e famiglia.”

Speriamo di essere stati d'aiuto: la redazione di Telefonino.net augura a tutti i lettori un sereno Natale (senza però invadere il vostro WhatsApp).