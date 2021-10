Aufero Laser 1, una BESTIA di incisore laser: promo lancio shock

Aufero Laser 1 è l'incisore laser che mette insieme le caratteristiche di un prodotto professionale e la semplicità d'uso di un dispositivo che si rivolge (anche) ai principianti. Indipendentemente dall'ambito in cui deciderai di usarlo, i risultati sono garantiti. Lo installi in un attimo e inizi immediatamente a creare.

In occasione della promozione di lancio, puoi portare a casa il modello che più ti piace a prezzo eccezionale. Si parte da 199,99€appena: un investimento ridicolo, considerando la qualità del prodotto. Le spedizioni, rapide e gratis, partono da magazzino europeo. In più, puoi vincere un interessante modulo opzionale: tutte le info a fine articolo.

Aufero Laser 1: eccezionale incisore laser a gran prezzo

A rendere il prodotto diverso dagli altri, parecchi fattori. Tutte caratteristiche che concorrono a creare un dispositivo in grado di essere incredibilmente facile da usare, pur offrendo risultati professionali.

Tutto quello che devi fare tu, è scegliere il modello che preferisci, ricordando che sono tutti in sconto lancio. Il telaio di tutte le versioni è identico, a cambiare è il modulo di incisione. A disposizione, ce ne sono 3:

AL 1-LU2-2 FF con laser da 7W : il più piccolo dei tre, con modulo perfetto per i lavori di precisione;

: il più piccolo dei tre, con modulo perfetto per i lavori di precisione; AL 1-LU2-4 SF con laser da 20W : pensato per incisioni più grandi e profonde, riesce anche a tagliare;

: pensato per incisioni più grandi e profonde, riesce anche a tagliare; AL 1-LU2-4 LF con laser da 20W: l'ideale per tagliare, ma riesce anche a incidere.

Scegli in base alle tue esigenze e non preoccuparti: i materiali sui quali puoi incidere sono tantissimi. Legno, vetro, cibo, pietra, acciaio, metallo ossidato, ceramica, carta, acrilico, pelle, compensato e sughero. Ovviamente, sulla base del modello scelto, otterrai risultati diversi.

Appena arriva a casa, a prescindere dalla versione scelta, ci vorrà pochissimo per assemblarlo e iniziare a usarlo: un minuto circa ed è pronto. Com'è possibile? Semplice, è pre-assemblato.

Una volta montato, sei pronto a iniziare. Se non hai mai usato un dispositivo come questo, nessun problema: a disposizione hai tantissimi tutorial ufficiali, che ti guideranno passo passo verso la creazione dei tuoi primi capolavori. Inoltre, a disposizione hai il gruppo di supporto ufficiale, direttamente su Facebook: più di 20.000 membri, una community super attiva pronta a dare suggerimenti.

A rendere così preciso e performante questo gioiellino è il nuovo modello di scheda madre, la Ortur 32bit di nona generazione. Veloce, precisa e affidabile. A gestire il tutto, il firmware Ortur Laser versione 1.8, il più avanzato del momento. Anche il collegamento al PC (Windows, MacOS e Linux) è semplicissimo. Addirittura, non servono driver (a partire dalle versioni superiori a Windows 7). Dal computer hai il pieno controllo del tuo incisore e diventa ancora più facile arrivare a risultati eccellenti. Scegli il software che ti piace di più, ce ne sono di gratuiti (come il diffusissimo LaserGRBL) oppure a pagamento (come LightBurn): massima compatibilità.

Ovviamente, il prodotto strizza l'occhio anche alla sicurezza, con una serie di accortezze a partire dal sistema elettrico, che è a basso consumo energetico. Le principali tecnologie, che mirano a garantire massima sicurezza durante l'uso sono:

se il macchinario viene spostato o inclinato, si blocca in automatico;

se la macchina (o il PC con cui comunica) si bloccano, anche il processo di incisione viene messo in posa;

se i motori del dispositivo non si muovo per 10 minuti, l'incisione di arresta;

controllo se sistema di alimentazione: se la tensione sembra diminuire, l'incisione di arresta.

Inoltre, ci sono sistemi di sicurezza opzionali, da poter aggiungere:

pulsante di arresto d'emergenza;

sensore di rilevamento di fiamme, con allarme acustico.

Crei, ti diverti, e lo fai nella massima sicurezza. A completare un quadro già particolarmente interessante, è d'obbligo sottolineare che i clienti Ortur sono seguiti anche dopo l'acquisto. A disposizione, un team di supporto h24, 7 giorni su 7 e garanzia completa di un anno.

Aufero Laser 1: la promozione di lancio

Direttamente sul sito ufficiale, potrai approfittare di una promozione di lancio eccezionale su tutti i tre modelli di incisore laser Aufero Laser 1. Scegli il modello che preferisci, e approfitta anche di spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo:

LU2-2 FF con laser da 7W: a 199,99€ invece di 229,99€

LU2-4 SF con laser da 20W: a 299,99€ invece di 329,99€;

LU2-4 LF con laser da 20W: a 299,99€ invece di 329,99€.

Puoi trovare i modelli, tutti, direttamente sul sito ufficiale di Ortur. Seleziona “Unione Europea” per la spina, l'edizione che preferisci e poi “Belgio” nel campo della spedizione, come mostrato nell'immagine sottostante.

Se scegli adesso il tuo nuovo incisore laser, hai la possibilità di vincere un modulo a rullo rotante (del valore di 69€ circa) – per incidere lattine e tazze – da abbinare al tuo dispositivo. In totale, ci sono 150 pezzi in palio: ne sarà regalato uno ai clienti che effettueranno i primi 5 ordini del giorno. I vincitori saranno resi noti sulla home del sito ufficiale, il giorno seguente.

Sii veloce: si tratta di una promozione a tempo limitato.

Infatti, avrai tempo dal 18 ottobre 2021 (alle ore 10) fino al 17 novembre 2021 (alle ore 10), salvo esaurimento anticipato delle scorte.