Audio come al CINEMA grazie alla Soundbar Panasonic (a soli 80€!)

Il comparto audio del tuo angolo di cinema non ti soddisfa? Abbiamo noi la soluzione: la soundbar Panasonic Sc-Htb100. Questo dispositivo Bluetooth è in grado di farti sentire come in una sala cinematografica, anche essendo sul tuo divano. Con un prezzo scontato a soli 80,99€ al posto dei classici 99,99€, diventa davvero irresistibile!

Tutte le caratteristiche della soundbar Panasonic

Con un’altezza di soli 5,1 cm, questa soundbar si posiziona facilmente davanti o al disotto della tua TV senza compromettere la visuale. Ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni contenute: questo dispositivo offre un suono potente e coinvolgente grazie ai suoi 45 Watt di potenza in uscita. I due altoparlanti full-range da 8 cm garantiscono una riproduzione audio dalla qualità altissima, mentre la tecnologia Bass Reflex esalta le frequenze basse, regalando profondità e corpo alle tue esperienze di visione.

Questa soundbar di Panasonic è dotata di una vasta gamma di connessioni per adattarsi a qualsiasi dispositivo: puoi collegarla alla tua TV tramite HDMI, ottico o AUX, e la connessione Bluetooth ti consente di riprodurre musica in streaming dal tuo smartphone o tablet. Inoltre, la porta USB consente di riprodurre file audio direttamente da una chiavetta USB.

Non mancano caratteristiche speciali quale la modalità surround virtuale che crea un effetto coinvolgente anche senza l’utilizzo di altoparlanti posteriori, mentre la modalità Clear Voice amplifica i dialoghi, rendendoli più chiari e intelligibili. Inoltre, la funzione HDMI ARC consente di controllare la soundbar con il telecomando della TV, semplificando l’utilizzo anche quando la TV è spenta.

Migliora l’audio del tuo televisore, e non solo, grazie alla soundbar Panasonic Sc-Htb100 a soli 80,99€!