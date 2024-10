Attenzione alle telefonate truffa a nome di Enel

Oltre ai call center fastidiosi, che cercano di propinarti contratti tutto fuorché convenienti, in questi giorni sono ricominciate le telefonate truffa a nome di Enel. In pratica, criminali del telefono si fingono dipendenti Enel. Il loro obiettivo principale è quello di rubare dagli utenti dati personali, informazioni sensibili e dettagli di pagamento. Una pratica ormai in uso, ma che è sempre molto pericolosa.

Perciò devi fare molta attenzione quando ricevi una chiamata e dall’altra parte chi chiama si presenta come dipendente di questo famoso fornitore di luce e gas. Si tratta di veri e propri cybercriminali che cercano in tutti i modi di truffare qualcuno che cade nella loro trappola. Spesso sostengono ci sia una bolletta non pagata e che è necessario saldare il prima possibile.

Se l’utente tentenna partono le minacce come il blocco della fornitura di corrente o di gas. Tutto viene sfruttato per spingere la vittima a fornire le informazioni che chiedono e portarla a effettuare il pagamento. Ovviamente il denaro finisce nelle mani dei cybercriminali che, ultimamente, spingono affinché le vittime effettuino bonifici istantanei, impossibili da richiamare.

Telefonate truffa a nome di Enel: come difendersi

Sono tornati alla carica i criminali che, attraverso telefonate truffa, si spacciano per dipendenti Enel. Cercando di sottrarre informazioni personali e dettagli di pagamento, oltre che denaro, sono una minaccia costante. Perciò è importante fare sempre attenzione quando sei al telefono con dei call center mettendo in pratica alcuni consigli utili: