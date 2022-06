Attenzione ai QR svuota conto: il pericolo è ovunque

I codici QR sono una funzionalità molto comoda per accedere a siti internet semplicemente utilizzando la fotocamera. In tempi di Covid-19 questa tecnologia si è diffusa nei ristoranti e nei bar in sostituzione ai classici menù o per il pagamento dei parchimetri per evitare il contatto fisico con le mani.

Purtroppo però, questa diffusione ha fatto sì che cybercriminali esperti se ne approfittassero. Perciò sta venendo a galla una truffa particolarmente pericolosa che sfrutta proprio i codici QR. L’obiettivo è quello di rubare i dati e svuotare i conti correnti online delle povere vittime.

Il metodo è tanto semplice quanto astuto. Gli attori di queste truffe girano applicando questi codici QR realizzati ad hoc sui parchimetri, vicino ai bancomat delle banche, presso le stazioni di carburante, nei supermercati e così via.

Insomma, vengono collocati laddove un utente potrebbe pensare che accedere tramite QR sia più immediato e facile per svolgere una determinata operazione o acquisto. Peccato però che il sito Web, realizzato molto bene e somigliante all’originale, altro non è che un clone fraudolento per il furto di dati e denaro.

QR Code: attenzione alla nuova truffa phishing

In gergo tecnico si tratta di un attacco phishing realizzato tramite QR Code. L’utente, credendo di essere reindirizzato al sito di un determinato servizio, inquadrando il codice, viene invece catapultato in una truffa bella e buona.

Difendersi non è così facile come si potrebbe immaginare. Infatti, riconoscere un codice QR vero da uno fraudolento non è immediato e, intanto che ci siamo accordi del tranello, siamo già finiti sul sito Web malevolo, regalando in parte molte delle nostre informazioni.

