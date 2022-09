ATOMSTACK A10 PRO, eccellente incisore laser a prezzo WOW (-70€)

Sei un appassionato di fai da te e sei alla ricerca di un incisore laser di qualità che sappia assicurarti un buon risultato? L’ottimo ATOMSTACK A10 Pro è finalmente disponibile su Amazon al prezzo più vantaggioso di sempre grazie a un codice coupon esclusivo “ZBANX70F“. In un colpo solo hai la possibilità di ricevere direttamente a casa un incisore laser facile da usare, con supporto ai dispositivi mobili (iOS e Android) e non solo.

Realizzato con materiali di alto livello che gli conferiscono robustezza e durabilità nel tempo, l’incisore laser ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

L’incisore laser ATOMSTACK A10 Pro è in offerta su Amazon con un coupon esclusivo

Rispetto ai comuni incisori laser disponibili in rete, ATOMSTACK A10 Pro monta un laser con un’area di focalizzazione che occupa 1/3 per offrirti due vantaggi non di poco conto: estrema precisione di taglio e un’alta energia di focalizzazione del laser. Con una potenza pari a 10-11W, il raggio laser può tagliare senza problemi un pannello di legno da 15-20 mm, un foglio acrilico da 10-15 mm, incidere l’acciaio inossidabile, il vetro, la ceramica e molto altro ancora.

Il modello, inoltre, dispone di un nuovo vetro protettivo che maschera il 97% dei raggi UV: questo ti consente di lavorare sulle tue creazioni senza la necessità di indossare un paio di occhiali appositi. Ma non finisce qui: ATOMSTACK A10 Pro è anche munito di un modulo Wi-Fi integrato e di un’apposita applicazione mobile. Tramite essa puoi personalizzare le tue creazioni in qualsiasi momento, riconosce la presenza di schede SD/TF per selezionare contenuti multimediali dal tuo smartphone e puoi anche variare numerosi parametri per personalizzare le tue creazioni.

Per quanto riguarda la gestione dell’incisore tramite il computer, ATOMSTACK A10 Pro è perfettamente compatibile con le più popolari applicazioni per PC come LaserGRBL e LightBurn, supporta tutte le versioni di Windows e i file in formato .NC, .BMP, .JPG, .PNG. DXF e molti altri.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’incisore laser fintanto che è disponibile in sconto su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Ricorda che se utilizzi l’esclusivo codice coupon “ZBANX70F” puoi riceverla direttamente a casa in 1 giorno al prezzo di appena 499€ (invece di 569€).

Infine, per massimizzare l’utilizzo dell’incisore, è anche disponibile uno sconto di 30€ per l’accessorio Air Assist; il dispositivo è acquistabile a questo link di Amazon. Si tratta di un potente flusso d’aria che migliora l’esperienza di utilizzo dell’incisore: tramite esso puoi rimuovere efficacemente fumo e polvere che si formano durante l’utilizzo dell’incisore laser, ridurre la temperatura superficiale dell’oggetto che andrai a lavorare e previene anche la formazione di bruciature eccessive che potrebbero ridurre la qualità finale del lavoro.

È silenzioso, semplicissimo da montare e migliora di molto l’esperienza di utilizzo dell’incisore laser.

