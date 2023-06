AtlasVPN: una VPN così val bene un caffè al mese

AtlasVPN è una VPN sicura, veloce e con numerose funzionalità integrate che la concorrenza non ha. Ecco perché nel corso di questi anni è diventata uno dei punti di riferimento del mercato delle VPN, distinguendosi rispetto alle altre anche per prezzi ultra-concorrenziali.

Un esempio? L’offerta estiva di queste ore, che sconta il prezzo dell’abbonamento biennale dell’85%, aggiungendo ulteriori 3 mesi extra in regalo. Di fatto, il servizio ti costerà appena 1,71 euro al mese, in pratica un caffè al mese.

AtlasVPN in sconto dell’85% con 3 mesi extra gratis

I due principali punti di forza di AtlasVPN sono l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi e la possibilità di beneficiare di uno streaming veloce in 4K. Oltre a questo però, puoi contare anche su integrazioni extra fuori dalla norma, tra cui un ad-blocker e il protocollo WireGuard.

In primis, AtlasVPN è tra i pochissimi servizi di questo tipo ad offrire ai suoi utenti un utilizzo illimitato, tanto dei dispositivi quanto dei dati Internet. L’altro fiore all’occhiello è l’eccellente velocità di connessione garantita dai server VPN, merito del duro lavoro del fornitore in tutti questi anni.

Poi, a differenza delle altre VPN, AtlasVPN aggiunge al suo piano funzioni extra che vanno a migliorare l’esperienza d’uso complessiva da parte degli utenti. Due strumenti su tutti sono il tool per bloccare gli annunci pubblicitari quando si naviga in Internet e l’impiego del protocollo WireGuard per una sicurezza granitica della propria privacy.

Cogli al volo l’offerta estiva di AtlasVPN e risparmia qualcosa come 250 euro in due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.