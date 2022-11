AtlasVPN in offerta per il Black Friday e guardi i mondiali in 4K gratis

Le occasioni per il Black Friday 2022 si sprecano già e AtlasVPN non vuole essere da meno. Se ti abboni entro le prossime ore potrai ricevere infatti uno sconto di 250 euro sul piano biennale, a cui si aggiungeranno sei mesi in più completamente gratis.

Praticamente pagherai 30 mesi di VPN meno di 1,50 euro al mese, per un servizio che ti garantisce sicurezza, velocità, stabilità e compatibilità con diversi dispositivi. Perfetta inoltre per guardare i mondiali di calcio in streaming in 4K ovunque tu voglia.

AtlasVPN: velocità, sicurezza e stabilità ad un prezzo regalo

AtlasVPN è una rete virtuale privata che ti permette di accedere a numerosi vantaggi: a differenza di numerose soluzioni proposte dalla concorrenza, in questo caso hai la certezza di avere la compatibilità con dispositivi illimitati per lo streaming veloce in 4K.

Questo significa che si tratta del servizio perfetto se vuoi guardare le partite dei Mondiali di Calcio del Qatar 2022 in streaming in 4K ovunque tu voglia, anche se ti trovi all’estero. Ti basta collegarti a RaiPlay con il tuo dispositivo e, attraverso AtlasVPN, puoi contare su una connessione sicura, stabile e velocissima, perfetta per questo genere di trasmissione.

Per il resto, hai anche l’assistenza dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il protocollo WireGuard, l’AdBlocker per il blocco degli annunci pubblicitari indesiderati e la protezione dei tuoi indirizzi email.

Tutto questo, grazie agli sconti per il Black Friday, ti costa meno di 1,50 euro al mese: lo scegli adesso, acquisti l’abbonamento di due anni e lo paghi con 250 euro di sconto, ricevendo anche sei mesi aggiuntivi di iscrizione completamente gratuiti.

