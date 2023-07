Atlas VPN: 85% di sconto per 2 anni, ecco la super offerta estiva

In queste ore Atlas VPN ha lanciato la super offerta estiva per la sicurezza: 85% di sconto per due anni, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo, per una spesa pari a 1,71 euro al mese per 24 mesi. In totale, quindi, paghi appena 46 euro in 27 mesi.

Atlas VPN ti offre dati illimitati, una crittografia di livello militare e una connessione Internet superiore alle altre per velocità e qualità dello streaming in alta definizione. E in più godi della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Atlas VPN: il piano biennale in sconto dell’85% (+ 3 mesi extra gratuiti)

In tanti sottovalutano i rischi in cui è possibile imbattersi durante una vacanza estiva, qualunque essa sia la destinazione. Il pericolo numero uno sono le reti Wi-Fi pubbliche, quelle a cui ci si collega senza pensarci un secondo non appena si arriva in aeroporto e in hotel.

Questa tipologia di reti Internet rende vulnerabili tutti i dispositivi collegati, compreso il tuo. Per un cybercriminale è un gioco da ragazzi impossessarsi dei dati personali sensibili, in modo da mettere in piedi una truffa nel giro di pochi minuti.

Vuoi davvero che la tua vacanza si trasformi in un incubo? La soluzione migliore è affidarsi a un servizio VPN serio e affidabile, capace di offrire una protezione massima durante la navigazione web su quanti più dispositivi possibili. Come Atlas VPN.

Uso su un numero illimitato di dispositivi, streaming veloce in 4K, utilizzo del protocollo WireGuard, blocco degli annunci, protezione delle email e assistenza attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il prezzo? Soli 1,71 euro al mese.

L’offerta estiva di Atlas VPN è a tempo limitato, potrebbe dunque terminare da un momento all’altro. Per approfittare dell’offerta ti è sufficiente seguire il link posizionato qui sotto.

