Se i videogames retro sono la tua passione, non puoi non acquistare un Atari Flashback 8 Gold. In promozione su Amazon costa soli 51,59€ ma attenzione perché i pezzi disponibili sono pochissimi. Grazie a un ribasso del 43% risparmi quasi 40€ concludendo un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Atari Flashback 8 Gold: cosa sapere a riguardo

La console gaming Atari Flackback 8 Gold è dedicata a chi negli anni ha sempre conservato quella nostalgia verso i giochi dell'infanzia. Capace di riportarti indietro nel tempo, questo gioiellino include al suo interno una vasta libreria di cui non potrai più fare a meno.

Ogni videogame presente è in risoluzione HD così da poterti garantire una visione chiara e nitida dei contenuti. In più è stata implementata al suo interno una tecnologia che migliora i colori e li rendono più veritieri.

All'interno della confezione trovi ben due joystick per poter giocare anche con amici e parenti e un totale di 120 giochi già installati. Non perdere l'occasione di riportare in auge Pac Man che è presente in esclusiva.

Per quanto riguarda la sua connessione al dispositivo, non c'è bisogno di granché. Devi assicurarti di avere un monitor o una televisione che abbia una porta HDMI. Infatti devi collegare solo questa e la presa di corrente per iniziare a divertirti.

Stai ancora aspettando? I pezzi disponibili sono pochissimi, quindi scappa e acquistala subito. La Atari Flashbach 8 Gold è disponibile su Amazon a soli 51,59€ in promozione. Se la acquisti la ricevi gratuitamente sia se sei membro Prime che Cliente Standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames