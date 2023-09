Atari 2600+: prenota il tuo salto nel passato al MIGLIOR PREZZO

I più “anziani” tra di noi ricorderanno certamente con affetto la bellissima Atari 2600, una console pioneristica e moderna uscita per la prima volta addirittura nel 1980. Adesso hai la possibilità di prenotare il suo ritorno in salsa moderna: Atari 2600+ è disponibile in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito di 120,99 euro, con consegna prevista al D1 del 17 novembre 2023.

Atari 2600+: ritorno al passato in salsa moderna

L’Atari 2600+ è molto più di una semplice console retrò. È una vera e propria macchina del tempo che ti permette di rivivere le esperienze di gioco di un’epoca passata. Questa console è stata creata con amore e attenzione ai dettagli per catturare l’autenticità dell’originale Atari 2600 Video Game System a 4 interruttori.

E cosa c’è di meglio che iniziare con alcuni dei giochi più famosi della storia di Atari? L’Atari 2600+ viene fornito con dieci titoli iconici, tra cui Adventure e Missile Command. Sarà come tornare indietro nel tempo e sperimentare i giochi che hanno fatto la storia dei videogiochi.

Ma l’autenticità non si ferma ai giochi. L’Atari 2600+ include il Joystick Controller CX40+, una fedele replica delle icone degli anni ’80. Con le stesse dimensioni e lo stesso layout del Joystick originale di Atari 2600, sentirai subito quella scossa di nostalgia appena lo impugnerai.

Nonostante l’aspetto retrò, l’Atari 2600+ è dotato di caratteristiche moderne che lo rendono ancora più speciale. L’uscita HDMI ti consente di collegarlo facilmente ai tuoi moderni televisori, garantendo una qualità dell’immagine nitida e chiara. L’alimentazione tramite USB è conveniente e ti permette di giocare senza preoccuparti delle pile.

Inoltre, la console supporta risoluzioni multiple dello schermo, adattandosi alle tue preferenze e alle dimensioni del tuo schermo. Puoi goderti i giochi in tutto il loro splendore, proprio come li ricordi.

