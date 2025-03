Atalanta-Inter gratis su DAZN: il regalo della 29^ giornata di Serie A

La sfida scudetto Atalanta-Inter, valida per la 29^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in chiaro su DAZN. Per vederla sarà sufficiente registrarsi gratis su DAZN con la propria e-mail e sintonizzarsi sulla piattaforma streaming per il calcio d’inizio dell’incontro, in programma domenica 16 marzo alle ore 20:45.

Su DAZN, per gli abbonati ai piani Standard e Goal Pass, saranno visibili anche tutte le altre partite del weekend. Si inizierà allo stadio Marassi di Genova venerdì, con i padroni di casa che ospiteranno il Lecce. Nella giornata di sabato altri quattro incontri, tra cui spicca quello di San Siro tra Milan e Como. Domenica invece riflettori accesi sul lunch match Venezia-Napoli, a seguire la sfida europea del Dall’Ara tra Bologna e Lazio, mentre prima del posticipo Atalanta-Inter c’è grande attesa anche per una classica del nostro campionato, vale a dire Fiorentina-Juventus.

Il programma della 29^ giornata di Serie A su DAZN

Di seguito gli orari e i telecronisti delle partite della 29^ giornata di Serie A. Tutti i match saranno visibili sulla piattaforma streaming DAZN tramite l’abbonamento al piano Standard e al nuovo Goal Pass.

Venerdì 14 marzo

20.45 Genoa-Lecce: telecronaca di Riccardo Mancini, con il commento tecnico affidato a Valon Behrami (DAZN Standard / Goal Pass).

Sabato 15 marzo

15.00 Udinese-Verona: telecronaca di Luca Farina (DAZN Standard).

15.00 Monza-Parma: telecronaca di Edoardo Testoni (DAZN Standard).

18.00 Milan-Como: telecronaca di Ricky Buscaglia, con il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini (DAZN Standard).

20.45 Torino-Empoli: telecronaca di Alberto Santi, con il commento tecnico affidato a Fabio Bazzani (DAZN Standard / Goal Pass).

Domenica 16 marzo

12.30 Venezia-Napoli: telecronaca di Dario Mastroianni, con il commento tecnico affidato a Ciro Ferrara (DAZN Standard).

15.00 Bologna-Lazio: telecronaca di Riccardo Mancini, con il commento tecnico affidato ad Alessandro Budel (DAZN Standard).

16.00 Roma-Cagliari: telecronaca di Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico affidato ad Emanuele Giaccherini (DAZN Standard).

18.00 Fiorentina-Juventus: telecronaca di Edoardo Testoni, con il commento tecnico affidato a Marco Parolo (DAZN Standard / Goal Pass).

20.45 Atalanta-Inter: telecronaca di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico affidato ad Andrea Stramaccioni (gratis su DAZN).

https://youtu.be/Mnvu37IE6Os?feature=shared