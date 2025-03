Atalanta-Inter gratis: il regalo di DAZN

DAZN ha deciso di regalare a tutti la diretta streaming di Atalanta-Inter gratis. Approfitta anche tu di questa incredibile occasione per vedere una delle partite più attese del campionato di Serie A Enilive dove le due squadre stanno lottando per lo scudetto e non sono nemmeno particolarmente lontane per punti. Accedi subito a DAZN.

“Atalanta-Inter, quarta partita trasmessa in chiaro su DAZN, si inserisce nel pacchetto dei diritti TV acquisito dalla piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo che permette di trasmettere in modalità gratuita fino a 5 partite di Serie A su un totale di 380 per ogni stagione, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano”, si legge nel comunicato stampa.

Un’interessante opportunità per tutti gli appassionati di calcio e i tifosi che non hanno un abbonamento attivo, ma non vogliono perdersi questo incontro che promette tante emozioni. Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta gratis su DAZN alle 20.45 domenica 16 marzo 2025. Ovviamente, un pre-partita dalle 20.00 sarà ricco di informazioni e pronostici.

Atalanta-Inter Gratis su DAZN

L’appuntamento sulla piattaforma per Atalanta-Inter gratis è su DAZN per domenica 16 marzo alle 20.45. La diretta di questo big match dal Gewiss Stadium di Bergamo sarà trasmessa in chiaro.

“Una sfida da tutto in una notte, con l’Atalanta di Gasperini pronta a duellare con l’Inter di Inzaghi al Gewiss Stadium di Bergamo. Galvanizzata dal 4-0 imposto in casa della Juventus, l’Atalanta trainata da Lookman e Retegui ospiterà i nerazzurri di Milano che, con la rimonta sul Monza di sabato scorso, hanno consolidato il primo posto in classifica, sebbene a solo una lunghezza di distanza dal Napoli di Antonio Conte. Distanti solo 3 punti, le due sono pronte a darsi battaglia in un posticipo domenicale che promette spettacolo”, ha dichiarato DAZN in un suo comunicato stampa.