ASUS ZenWiFi: massima copertura e velocità (-30%)

Se stai cercando una soluzione completa per le esigenze WiFi della tua casa, il sistema mesh ASUS ZenWiFi XD4 è qui per trasformare la tua esperienza di connessione. E c’è una buona notizia: al momento, puoi ottenerlo con un mega sconto del 30% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 70,99 euro, anziché 101,19 euro.

ASUS ZenWiFi: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Il ZenWiFi XD4 non è solo un sistema WiFi, ma una soluzione intelligente progettata per case di grandi dimensioni o a più piani. Con la sua tecnologia WiFi 6 AX1800, offre una copertura fino a 420m² e può gestire più di 25 dispositivi contemporaneamente. Immagina di navigare, giocare online o fare lo streaming senza interruzioni ovunque tu vada in casa.

Una delle caratteristiche distintive di questo sistema è la sua configurazione semplice e veloce. Con soli tre passaggi tramite l’app ASUS Router, sarai online in pochi minuti, senza dover navigare in complicate schermate di configurazione. Basta accendere il dispositivo, creare un nome di rete WiFi e un account amministratore, e in tre minuti sei pronto a navigare.

Ma la semplicità non sacrifica la sicurezza. Il sistema ZenWiFi XD4 include AiProtection Pro con Controllo Genitori Avanzato a vita, sviluppato in collaborazione con Trend Micro. Questo significa che la tua privacy e la sicurezza dei dispositivi connessi sono sempre al sicuro, con aggiornamenti costanti basati sul cloud.

Inoltre, la tecnologia AiMesh consente di espandere il sistema con altri router compatibili, creando una rete WiFi completa e potente che si adatta alle esigenze della tua casa.

Il sistema ZenWiFi XD4 è anche compatibile con i servizi per la smart home come Alexa e IFTTT, rendendo la tua casa ancora più intelligente e connessa.

Inoltre, potrai personalizzare la denominazione delle reti WiFi in modo univoco e sicuro, adattandole alle tue esigenze specifiche. Che tu preferisca un unico nome per tutti i dispositivi o nomi separati per ogni banda di frequenza, ZenWiFi ti dà la flessibilità di scegliere.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di connessione WiFi con il sistema mesh ASUS ZenWiFi XD4. Approfitta subito dello sconto del 30% su Amazon oggi stesso e trasforma la tua casa in un’area WiFi potente, veloce e sicura. Non perdere altro tempo e acquistalo al prezzo competitivo di soli 70,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.