ASUS ZenFone 9: si affaccia la nuova serie di device top di gamma

Mentre gli occhi di tutti sono puntati sul nuovissimo Xiaomi 12 e sulla gamma Realme GT 2 in arrivo domani, 4 gennaio, un inedito leak svela in anticipo i render di ASUS ZenFone 9, ASUS ROG Phone 6 e ASUS ROG Phone 6 Pro: rispettivamente i nuovi device di fascia alta del colosso taiwanese che andranno a prendere il posto di ASUS ZenFone 8 e della linea di smartphone da gaming ASUS ROG Phone 5.

Ecco i render leak di ASUS ZenFone 9, ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro

Partendo dal modello ZenFone 9, notiamo una certa somiglianza con l’attuale generazione di device di fascia alta con due fotocamere posteriori nell’angolo superiore sinistro; la novità più interessante, però, stando ai nuovi render, ruota attorno alla presenza di un piccolo display secondario sottostante l’isola della fotocamera posteriore. Non è ancora chiaro il ruolo svolto dal display, ma è probabile che fungerà da “scorciatoia” per controllare le notifiche in arrivo e, perché no, sfruttare alcune peculiari feature aggiuntive della Zen UI con Android 12.

Passando ad ASUS ROG Phone 6/6 Pro la nuova serie di device da gaming rispolvera lo stesso design dell’attuale generazione ma, anche in questo caso, i render mettono in risalto un display secondario sul retro. In attesa di scoprire ulteriori informazioni sui sopracitati device, è bene prendere in considerazione queste informazioni per quello che sono: un rumor non ufficiale che potrebbe anche rivelarsi infondato.