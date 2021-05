L’ultimo teaser dello ZenFone 8 rivela il ritorno del jack audio; già, avete letto bene. UIna vecchia gloria sta per tornare all’interno di un dispositivo premium. Siete pronti? Manca sempre meno al debutto della gamma di flagship del colosso di Taiwan

Asus ZenFone 8 avrà il jack audio da 3,5 mm

Quando la serie Zenfone 7 è stata annunciata lo scorso anno, ai due telefoni mancava il jack audio che invece era presente sulla gamma del 2019, la serie Zenfone 6. Asus sembra essersi resa conto dell’errore a suo modo in quanto il suo ultimo teaser per il nuovo terminale ha rivelato il ritorno della porta jack audio da 3,5 mm.

Come potete vedere, il jack audio sta tornando e dal teaser viene mostrato che il buco per le cuffie sarà nella parte superiore del dispositivo. Non siamo sicuri se sarà una features che colpirà tutti e tre i telefoni Zenfone 8 (Mini, Standard e Pro); dobbiamo ancora attendere un po’ per saperlo.

Oltre al jack audio, lo ZenFone 8 avrà anche un foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo per la fotocamera frontale, il che significa che le camere flip delle ultime due generazioni Zenfone non torneranno. Il telefono avrà anche un processore Snapdragon 888, un’elevata frequenza di aggiornamento e display OLED con risoluzioni 1080p.

È stato riferito che lo Zenfone 8 Mini, che dovrebbe essere un modello compatto, avrà uno schermo da 5,92 pollici, una batteria da 4000 mAh e il supporto per la ricarica rapida da 30 W. C’è grande attesa per questo device, in quanto potrebbe essere il rivale per eccellenza del Sony Xperia 10 III e dell’iPhone 12 Mini. Di telefoni compatti ce ne sono davvero pochi in giro… purtroppo.

Asus ha rivelato che annuncerà la serie ZenFone 8 il 12 maggio.

