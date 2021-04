Secondo le ultime indiscrezioni ufficiali, sembra che lo ZenFone 8 verrà lanciato il 12 maggio e pare che stia per arrivare anche un’ammiraglia compatta, come da precedenti rumor.

Asus ZenFone 8 e 8 Mini: cosa sappiamo?

Il colosso taiwanese ha ufficialmente confermato che annuncerà i nuovi flagship il 12 maggio. Sul sito ufficiale è stata pubblicata una pagina di destinazione con un conto alla rovescia per l’evento di lancio. Mentre il microsito suggerisce l’arrivo di un singolo modello, i rapporti hanno affermato che il produttore taiwanese potrebbe presentare fino a tre device facenti parte della serie ZenFone 8.

Asus afferma che ZenFone 8 sarà “grande in termini di prestazioni” e “di dimensioni compatte“. Rapporti precedenti hanno affermato uno dei gadet delle serie ZenFone 8 sarà un’ammiraglia di dimensioni contenute e si chiamerà ZenFone 8 Mini.

Non di meno, leaks recenti hanno affermato che tale terminale ha il nome in codice Sake e il suo numero di modello è SUS_ZS590KS / ASUS_I006D. Lo ZenFone 8 Mini dovrebbe arrivare con uno schermo OLED da 5,92 pollici capace di offrire una risoluzione FHD + di 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sarà alimentato dal chipset Snapdragon 888.

L’elenco Geekbench del telefono ha affermato che potrebbe avere fino a 16 GB di RAM. Non ci sono parole sulla dimensione della batteria del dispositivo. Tuttavia, la sua certificazione TÜV SÜD ha rivelato che può supportare la ricarica rapida da 30 W. Il telefono potrebbe essere dotato di una fotocamera Sony IMX686 da 64 megapixel e una nuova lente Sony IMX663. Il dispositivo dovrebbe anche contenere un amplificatore Cirrus CS35L45.

Si dice che il secondo modello in scaletta abbia il nome in codice Picasso e abbia un numero di modello ASUS_ZS672KS / ASUS_I004D. Questo modello dovrebbe avere specifiche come uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD + e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, SoC Snapdragon 888, 16 GB di RAM, 64 megapaixel (Sony IMX686) + 12,2 megapixel (Sony IMX363) + teleobiettivo megapixel (OmniVision) da 8 Mpx e snapper selfie da 24 megapixel (OV24B1Q). Non mancherebbe neppureun processore visivo Pixel i6.

Il terzo modello della serie potrebbe avere il nome in codice VODKA e ha un numero di modello ASUS_Z5675KW / ASUS_I007D. Si prevede che arrivi con specifiche come un display da 6,7 ​​pollici e Snapdragon 888.

