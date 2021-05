Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che i nuovi device Asus Zenfone 8 riceveranno almeno due importanti aggiornamenti del sistema operativo. Per chi non lo sapesse, all'inizio di questa settimana, il colosso taiwanese ha annunciato i suoi telefoni di punta per il 2021. Stiamo parlando del compattissimo Zenfone 8 e dello Zenfone 8 Flip. Entrambi sono dotati di processore Qualcomm Snapdragon 888 ed eseguono Android 11 fuori dalla scatola. Mentre la società non ha detto nulla sul supporto software durante il lancio, sono emersi nuovi dettagli al riguardo proprio in queste ore.

Asus Zenfone 8: un grande lavoro sul supporto software

Secondo il portale The Verge, Asus ha rivelato che fornirà almeno due importanti major update del sistema operativo per Zenfone 8. Ciò significa che la nuova ammiraglia verrà aggiornata ad Android 12 e riceverà anche un aggiornamento ad Android 13 quando sarà annunciato. Il produttore taiwanese fornirà anche aggiornamenti di sicurezza per la stessa durata (stiamo parlando di un periodo lungo due anni).

Non di meno, sembrerebbe che Asus stia rispettando lo stesso piano utilizzato per Zenfone 6. Quando ha annunciato l'ammiraglia 2019 che è stata lanciata con Android 9 Pie, aveva promesso che avrebbe aggiornato il device ad Android Q (Android 10) e Android R (Android 11). Di fatto, ha mantenuto la parola data a novembre 2019 (Android 10) e a dicembre 2020 (Android 11).

Come potete vedere, entrambi gli aggiornamenti stabili sono arrivati ​​solo pochi mesi dopo il rilascio della nuova iterazione, quindi possiamo aspettarci lo stesso trattamento per il Zenfone 8. Tuttavia, tre anni di update del sistema operativo e della sicurezza sarebbero stati graditi, considerando che è ciò che altri grandi marchi offrono per i loro fiori all'occhiello.

Giusto come “remind me”, lo Zenfone 8 ha un display FHD + da 5,9 pollici con un foro nell'angolo in alto a sinistra per una fotocamera selfie da 12 MP. Viene fornito con un massimo di 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. C'è una camera da 64 MP sul retro insieme a una lente ultra grandangolare da 12 MP che può anche scattare foto macro. Asus ha aggiunto un jack audio nella parte superiore, speaker stereo, la resistenza all'acqua e alla polvere mediante la certificazione IP68 e una batteria da 4000 mAh sotto il cofano con supporto per la ricarica rapida da 30 W.

