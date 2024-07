Asus Zenfone 10, oggi risparmi 200€: prestazioni top, schermo "mini"

Compatto ma potente, l’Asus Zenfone 10 è l’unico smartphone con prestazioni da top di gamma ad avere uno schermo sotto i 6 pollici. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante: per poco tempo può essere tuo a 649€ invece di 849€, grazie ad un ottimo sconto del 23%.

Il Zenfone 10 è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2, che offre prestazioni eccezionali sia nelle attività quotidiane che nelle applicazioni più esigenti come il gaming e l’editing video. La RAM LPDDR5X fino a 16GB e lo storage UFS 4.0 fino a 512GB assicurano velocità e reattività in ogni situazione. Il display AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz offre un’esperienza visiva straordinaria, con colori vividi e neri profondi.

Il design compatto del Zenfone 10, con un peso di soli 172 grammi e dimensioni di 146.5mm x 68.1mm, lo rende estremamente maneggevole. È inoltre resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 e dispone di un jack per cuffie da 3,5 mm, una caratteristica rara nei moderni smartphone. La batteria da 4300mAh offre un’ottima autonomia, garantendo oltre un giorno di utilizzo con una singola carica. Il dispositivo supporta la ricarica wireless a 15W e la ricarica rapida cablata a 30W.

Il sistema operativo Android 13, combinato con l’interfaccia utente ZenUI, offre un’esperienza utente fluida e personalizzabile. Non mancano diverse altre funzionalità potenzialmente utili, a partire dal sensore per le impronte digitali (montato lateralmente) e la tecnologia ZenTouch per sbloccare numerose gesture rapide. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un risparmio di 200€!