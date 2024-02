ASUS Zenfone 10 al prezzo più basso di sempre su Amazon: è IMPERDIBILE

Gli amanti degli smartphone compatti hanno ora la possibilità di sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo ASUS Zenfone 10. Lo smartphone, dotato di un display da 5,9 pollici e del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, è ora acquistabile al prezzo scontato di 654 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Al minimo sono anche le versioni 8/256 GB e 16/512 GB. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

ASUS Zenfone 10: compatto e potente, ora al minimo storico

La scheda tecnica di ASUS Zenfone 10 comprende un display OLED da 5,9 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W e alla ricarica wireless da 15 W.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS Zenfone 10 al prezzo scontato di 654 euro per la variante venduta e spedita da Amazon e dotata di 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da notare che anche le varianti 8/256 GB e 16/512 GB sono disponibili in forte sconto. Per sfruttare le offerte basta premere il box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.