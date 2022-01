ASUS Zenbook 17 Fold OLED: l'azienda si lancia nel mercato foldable

Durante il CES 2022 ASUS ha presentato l'incredibile Zenbook 17 Fold OLED, un dispositivo che sancisce l'ingresso del colosso hi-tech all'interno del mondo dei dispositivi pieghevoli. Non si tratta di uno smartphone – chissà, magari la tecnologia alla base del device verrà utilizzata anche in quel settore -, ma bensì di un tablet/notebook costituito da un enorme pannello OLED pieghevole da 17.3 pollici con aspect ratio in 4:3.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED è un device incredibile sotto ogni punto di vista

Parlando proprio del display, l'elemento caratteristico del dispositivo, presenta una risoluzione pari a 2560 x 1920 pixel che, quando piegato a metà, si trasforma in un pannello da 12.5 pollici a risoluzione 1920 x 1080 pixel; inoltre, nella sua forma più compatta, si può chiudere su stesso come se fosse un libro e continuare a offrire una diagonale piuttosto ampia da 9 pollici.

L'azienda ha previsto vari campi di utilizzo del dispositivo: in modalità libro, ad esempio, la parte inferiore del display può essere sfruttata per mostrare un contenuto differente da quello in riproduzione nella seconda metà del display, mentre in modalità notebook è possibile adagiare la tastiera Bluetooth sulla porzione inferiore per utilizzare il device come un vero e proprio computer portatile.

Venendo alle specifiche tecniche, ASUS Zenbook 17 Fold OLED è un computer di fascia alta sotto ogni punto di vista. Oltre a disporre di quattro speaker Harman/Kardon con supporto Dolby Atmos, è munito di due porte Thunderbolt 4, una fotocamera frontale da 5 MP e anche il supporto a Windows Hello. Sotto la scocca è invece disponibile il processore Intel Core i7-1250U (12 core/16 thread) mentre la batteria è da 75 Whr.