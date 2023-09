ASUS Zenbook 14 con Ryzen 7 e 16 GB di RAM a un SUPER PREZZO su Amazon

Acquistare un notebook premium con Windows a un prezzo accessibile non è semplice ma con la nuova offerta Amazon è possibile scegliere l’ottimo ASUS Zenbook 14 di nuova generazione con un prezzo scontato di 899 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello. La versione in offerta dello Zenbook è dotata del processore AMD Ryzen 7 7730U e di 16 GB di memoria RAM. Da notare anche la presenza di un display OLED. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

ASUS Zenbook 14 in offerta al minimo storico è da prendere subito

Il notebook di ASUS in offerta è dotato di specifiche tecniche davvero ottime. ASUS Zenbook 14, infatti, può contare su un processore AMD Ryzen 7 7730U affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. Da segnalare anche un display da 14 pollici con pannello OLED. Il dispositivo è dotato del sistema operativo Windows 11.

Scegliendo ASUS Zenbook 14, nella configurazione proposta, è possibile accedere a un notebook completo e ricco di funzionalità, in grado di garantire velocità ed efficienza, in tutti i contesti di utilizzo. Da non sottovalutare è la costruzione premium, con una scocca in alluminio in grado di garantire leggerezza e resistenza.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS Zenbook 14 al prezzo scontato di 899 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per la versione proposta in sconto. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. In sconto ci sono anche altre configurazioni dello Zenbook di ASUS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.