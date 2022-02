Asus VivoWatch 5 è UFFICIALE: disponibile da oggi anche in Italia

ASUS annuncia la disponibilità anche in Italia di VivoWatch 5, il nuovo orologio smart per un efficace monitoraggio della salute, dello sport e più in genarle di tutte le attività quotidiane.

Diamo il benvenuto ad Asus VivoWatch 5

Progettato per gli amanti del wellbeing, ma non solo, consente agli utenti di monitorare in tempo reale diversi parametri e tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute, la qualità del sonno o l'esercizio fisico, aiutando a raggiungere i propri obiettivi di salute e fitness. Rappresenta anche un valido supporto per quanti soffrono di disturbi come l'ipertensione, aiutandoli a monitorare e gestire più efficacemente il proprio benessere.

Grazie all'app ASUS HealthConnect, gli utenti possono tenere traccia in modo facile ed intuitivo della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca, dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e di una varietà di altri indicatori relativi al proprio stato di salute. L'esclusiva tecnologia ASUS HealthAI traccia ed elabora tutte queste informazioni, comprese le registrazioni manuali e le abitudini personali, per fornire suggerimenti personalizzati sulla gestione della propria salute direttamente mediante l'app ASUS HealthConnect.

Il nuovo VivoWatch 5 offre anche un’autonomia eccezionale, rimanendo operativo fino a 14 giorni tra una ricarica e l'altra. Si presenta con un design rinnovato, che lo rende ancora più trendy ed elegante, ma al tempo stesso anche più resistente e robusto, oltre che impermeabile fino a 50m. Opzionalmente si accompagna ad esclusivi cinturini in pelle (disponibili nelle colorazioni Orange e White) che possono essere scelti per regalare un'ulteriore nota distintiva, ma permette anche di utilizzare cinturini per orologi standard e vanta una ampia di impostazioni dello schermo per offrire, a chi lo indossa, un flessibile e potente alleato per la salute che in più riflette lo stile personale.

Asus VivoWatch 5 è disponibile presso gli ASUS Gold Store e i principali partner commerciali ad un prezzo consigliato al pubblico di 349,00 €, mentre i cinturini in pelle VivoWatch Band/Orange e VivoWatch Band/White sono individualmente disponibili ad un prezzo consigliato al pubblico di 26,99 €.